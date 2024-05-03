İş insanı Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı toprağa verildi - Son Dakika
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İş insanı Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı toprağa verildi

İş insanı Acun Ilıcalı\'nın amcası Gürbüz Ilıcalı toprağa verildi

Acun Ilıcalı'nın yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden amcası Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi Kocaeli'de defnedildi. Cenaze törenine aile ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

03.05.2024 14:49
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İş insanı Acun Ilıcalı'nın yaşlılığa bağlı nedenlerle 86 yaşında hayatını kaybeden amcası Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

Eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın da ağabeyi olan Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi, yakınları tarafından Kent Mezarlığı morgundan alınarak İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Camisine getirildi.

Ilıcalı'nın cenazesi, cuma vakti İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başiskele ilçesinde aile mezarlığında defnedildi.

Mustafa Ilıcalı, ağabeyinin çok yardımsever biri olduğunu ve çevresi tarafından çok sevildiğini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

Cenaze törenine Ilıcalı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, eski bakanlar Osman Pepe ve Fikri Işık, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Acun Ilıcalı'nın da törene çelenk gönderdiği görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İş insanı Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı toprağa verildi - Son Dakika

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