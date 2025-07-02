Acun Ilıcalı ve 7 Sanık, Yasa Dışı Bahis Reklamlarından Yargılanıyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı ve 7 Sanık, Yasa Dışı Bahis Reklamlarından Yargılanıyor

Acun Ilıcalı ve 7 Sanık, Yasa Dışı Bahis Reklamlarından Yargılanıyor
02.07.2025 13:25
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Acun Ilıcalı ile yöneticiler, yasa dışı bahis reklamları nedeniyle yargı önüne çıktı, beraat istediler.

TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın, 5'er yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Acun Ilıcalı, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık, Bülent Uçak, Aslı Yaşaroğlu, Ümmü Burhan, Burcu Batu Fakir ve Attila Ceciloğlu ile avukatları katıldı.

Duruşmada Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatı da hazır bulundu.

Kimlik tespiti yapılan sanık Acun Ilıcalı, aylık gelirinin 5 milyon liradan fazla olduğunu söyledi.

Ilıcalı savunmasında, söz konusu yayınları UEFA'ya başvurarak aldıklarını, yayıncı kuruluş olarak müdahale etme şansı olmadığını savundu.

Diğer sanık arkadaşları adına üzgün olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Hayatımda ilk defa suçlamayla hakim karşısındayım. Mutsuzum ve acı duyuyorum. Yaptığımız tek şey UEFA'ya başvurmak ve maç almak. UEFA'nın net sözleşmesi var, müdahale etme şansınız yok. Sorumlu kim? Oranın federasyonu. Biz yayıncılık görevimizi yaptık. Maçların onların yayınlanmasını istediği yönünde dün UEFA'dan mektup geldi. Türk halkı milli maçı izlemek istiyor, bizde yayınlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanık Aslı Yaşaroğlu da TV8 genel müdürü olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar ahlaklı yayıncılık anlayışının dışına çıkmadıklarını, maç yayınlarını yurt dışından sadece sinyal çekerek yayınladıklarını anlatan Yaşaroğlu, ekipman ve reklam panolarının kendilerinin kontrolünde olmadığını kaydetti.

Yaşaroğlu, yayınlara müdahale yetkileri ve izinlerinin olmadığını dile getirerek, "Bu maçları yayınlamak RTÜK'ün önemli olaylar listesinde yer almaktadır. Bu ne demek? Yani kamuya şifresiz canlı olarak yayınlama zorunluluğumuz vardır. Tercihen değil, zorunluluk olarak yayınlıyoruz. Yayını kesersek yasal suçtur. Beraatimi istiyorum." savunmasını yaptı.

"Teknik imkansızlıklar nedeniyle bu reklamları ayıklamak gibi imkanımız yoktur"

Sanık Atilla Ceciloğlu da Acun Medya'da yayın teknolojileri direktörü olarak çalıştığını, maç yayınları sırasında yasa dışı bahis reklamlarının teknik olarak mozaiklenmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Hakimin, Macaristan maçında bantlama yapıldığını belirtmesi üzerine söz alan sanık Ilıcalı, "Bantladık, seyircinin yarısı başka yerlerden izlemeye başladı. Gol tekrarı oldu, faul oldu, yakın çekim oldu, bunları veremedik. Gol oldu mesela, bizim takım sevinirken pilot kamera seyirciyi çekti. Bu da infial oldu. UEFA başkanı bu konudaki rahatsızlığını Cumhurbaşkanımıza iletti." dedi.

Sanık Ümmü Burhan da Exxen platformu genel müdürü olduğunu, dava konusu maç yayınlarına yerleştirilen yasa dışı bahis reklamlarıyla ilgili kastlarının olmadığını söyledi.

Yayınlardaki sorumluluğun UEFA ve federasyonlara ait olduğunu savunan sanık Burhan, "Teknik imkansızlıklar nedeniyle bu reklamları ayıklamak gibi imkanımız yoktur. Sözleşme kurallarına uyma zorunluluğunuzdan kaynaklı bu yayınlara müdahale etme imkanımız yoktur. Görevimi icra ederken elimde olmayan sebeplerden dolayı böyle bir suçtan yargılanmak ve anılmak istemiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski RTÜK başkanı ve uzman bilirkişi Zahid Akman, TV8 kanalının yayın sırasında yapabileceği bir şey olmadığını ifade etti. Tanık Akman, yayıncı kuruluşun söz konusu yayınları engellemeyeceğini, tek seçeneğinin hiç yayınlamamak olacağını aktardı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme, bu talebin kabulüne karar verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmederek, duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

Duruşmanın ardından adliyenin önünde basın mensuplarına açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Şu an da bile hiç kimsenin çözüm bulamadığı, birçok kanalda mecburen yayınlanan bahis konusu nedeniyle biz mahkemedeyiz. Ama hayatta böyle şeyler olur, şikayetler olabilir. Sonuç itibarıyla burada en önemli konu, adalete olan güvenimizdir. Adaletimize güveniyoruz ve tabii ki hiçbir suçumuzun ve alakamızın olmadığı bu konuda en kısa sürede beraat edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Acun Ilıcalı ve 7 Sanık, Yasa Dışı Bahis Reklamlarından Yargılanıyor - Son Dakika

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