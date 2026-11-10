Ada Hastanesi başhekimi temizlik personelinin ameliyata girdiği iddiasını reddetti

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) – Özel Giresun Ada Hastanesi Başhekimi Dr. Cenap Damcı, Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın'ın hastanede temizlik görevlisinin yetkisiz biçimde ameliyatlara katıldığı yönündeki iddiaların, "gerçek dışı olduğunu" ifade ederek, iddiaya konu kişinin "yardımcı personel" olduğunu bildirdi.

Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Aydın'ın hastanede temizlik görevlisi veya yardımcı personel olarak çalıştığını öne sürdüğü S.T'nin, tıbbi eğitim ve yetkisi bulunmadan cerrahi işlemlere katıldığı yönündeki iddiaları üzerine Özel Giresun Ada Hastanesi Başhekimi Dr. Damcı açıklama yaptı.

Damcı; hasta güvenliği, tıbbi etik ve mesleki sorumluluk ilkeleri doğrultusunda çalıştıklarını bildirdi.

Hastanenin 17 yıldır bölgede hizmet verdiğini ve Sağlık Bakanlığı kurallarına uygun çalıştıklarını söyleyen Damcı, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Damcı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Şikayete konu olan görüntüden de anlaşıldığı üzere ameliyatı yapan cerrah, ameliyat hemşiresi ve anestezi ekibi görevinin başındadır. Bu akıl dışı iddiada temizlik personeli ameliyat yapıyormuş gibi gerçeğe aykırı algı oluşturularak hastanemizdeki 500'e yakın çalışan zan altında bırakılmıştır.

Bilindiği üzere ameliyathanede yardımcı destek personeli bulunur. Bu personellerin görevleri ameliyathanede kullanılan malzemelerin ihtiyaç halinde temini, ameliyata iletilmesini sağlamaktır. Adı geçen yardımcı personelin Türkiye'de çok az sayıda olan kapalı yöntemle toplar damar çıkartılması kursu sertifikasını 2017 yılında aldığı belgelidir."

"İCRA TAKİBİ NEDENİYLE HUSUMET" İDDİASI

Damcı, Aydın'ın ödemediği borç nedeniyle hakkında başlatılan icra takibinden kaynaklanan husumetle hareket ettiğini ve hastaneye iftira yoluyla zarar vermeye çalıştığını iddia etti. Aydın'ın haksızlığının iki bilirkişi raporuyla belirlendiğini ve önceki şikayetlerinin de resmi kurumların incelemeleri sonucunda gerçek dışı bulunduğunu savunan Damcı, Aydın'ın son bir yıldır hastaneye yönelik gerçeğe aykırı haberler ürettiğini, acil hekimi hakkında soruşturma açılmasını sağlamak amacıyla "hayatta olan babasını ölmüş gibi gösterdiğini" de iddia etti.

Damcı ayrıca Aydın'ın, yağmurlama sistemi tadilatı nedeniyle kapalı bulunan yenidoğan servisinde hasta yatırılıyormuş gibi haber yaptığını öne sürdü. Aydın'ın söz konusu alana gizlice girerek görüntü çektiğini, ifadesine başvurulduğunda ise görüntüleri başkasından aldığını söylediğini savundu.

DAMCI, HASTANE HAKKINDA SORUŞTURMA BULUNMADIĞINI SAVUNDU

Damcı, hastane hakkında soruşturma bulunmadığını savunarak, "Temizlik personeli hususu da yalanlar zincirine eklenmiş bir iddia ve şikayet olup bununla ilgili hastanemize herhangi bir işlem yapılmamıştır. Sadece şikayet üzerinden algı oluşturulmuştur" ifadelerini kullandı.

Hukuki yollara başvuracaklarını belirten Damcı, "Gerçeğe, ahlaka ve hayatın olağan akışına aykırı bu iddianın halkı yanıltmak ve hastanemize zarar vermek amacıyla yapıldığını ve her türlü hukuki yollara da başvuracağımızı kamuoyuna ve hastalarımıza önemle duyururuz" dedi.

ARSLAN: "O AMELİYATLARIN CERRAHI BENİM"

Hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Korhan Arslan da kamuoyuna servis edilen görüntülerdeki ameliyatların cerrahı olduğunu belirterek iddiaları reddetti. Arslan, görüntülerin 2022 yılında kendi sosyal medya hesabında paylaştığı videolardan izni ve bilgisi dışında alındığını, kamuoyunu yanlış bilgilendirmek amacıyla basına servis edildiğini savundu.

Meslekte 26. yılında olduğunu ve yaklaşık 12 yıldır Ada Hastanesi'nde görev yaptığını belirten Arslan, şunları söyledi:

"Olayda adı geçen, S.T. ismiyle kısaltılmış arkadaş yıllardır ameliyathanemizde bizim yardımcı personelimiz olarak, ameliyathane personelimiz olarak görev yapmaktadır. Aktif birebir, sanki kamuoyunda yansıtıldığı gibi ameliyatları kendisi yapmamaktadır. Yine görsellerde görüldüğü şekilde o ameliyatların cerrahı benim. Primer sorumlusu benim."

Ameliyat ekibinde anestezi teknisyeni, anestezi uzmanı ve cerrahi hemşiresinin bulunduğunu söyleyen Arslan, operasyon sırasında ameliyat ışığının ayarlanmasından acil malzeme teminine kadar bir çok ihtiyaç doğabildiğini anlattı. Arslan, "Biz ameliyatları cerrahi ekibiyle bir bütün olarak gerçekleştirmekteyiz" diye konuştu.