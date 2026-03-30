Adalah'dan İdam Yasa Tasarısına İtiraz

30.03.2026 23:32
Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi, Filistinlileri hedef alan idam yasasına karşı Yüksek Mahkemeye başvuracak.

İsrail'deki Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah", Filistinlileri hedef alan ve İsrail Meclisi'nde (Knesset) onaylanan idam yasasına karşı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Adalah'tan yapılan açıklamada, Filistinlileri hedef alan idam yasanın "en fazla şiddet ve ayrımcılık içeren yasalardan biri" olarak İsrail hukuk sistemine girdiği kaydedildi.

"Bu yasa tasarısı, devlet tarafından onaylanmış bir infaz rejimi aracılığıyla özellikle Filistinlileri hedef almak üzere tasarlanmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, yasa tasarısındaki ayrımcılığa şu ifadelerle dikkat çekildi:"

"Yasa, Filistinlilerin yargılandığı Batı Şeria askeri mahkemelerinde ölüm cezasını zorunlu kılıyor, yargı takdir yetkisini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor; asılarak gizli infazların yapılmasına izin veriyor ve 'idam mahkumlarına' neredeyse tam bir tecrit uyguluyor. Benzer suçları işleyen İsrailli Yahudi suçluları fiilen idam cezasından muaf tutuyor."

Adalah Hukuk Direktörü Suhad Bishara, İsrail Meclisi'nin işgal altındaki bir nüfus için yasama yetkisi bulunmadığını belirterek İsrail iç hukukunun Batı Şeria'daki Filistinlilere uygulanmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Bishara, "Adalah, bu yasaya karşı acil bir mesele olarak Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

