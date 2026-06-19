Adalar Belediyesi\'nde Rüşvet Soruşturması

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.