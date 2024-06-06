İBB'nin düzenlediği Adalar'da Caz programı müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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İBB'nin düzenlediği Adalar'da Caz programı müzikseverlerle buluşacak

İBB\'nin düzenlediği Adalar\'da Caz programı müzikseverlerle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Adalar'da Caz' programı, 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Kadıköy, Kabataş ve Bostancı'daki Adalar vapur iskelelerinde caz müzisyenlerini ağırlayacak. Ayrıca festival kapsamında söyleşiler ve atölye çalışmaları da düzenlenecek. Programda yer alacak isimler arasında Celal Kadri Kınoğlu Quartet, Gürol Ağırbaş UrbanBeatz Project, Kerem Görsev Trio Feat Elif Çağlar, Karambola, Telvin, Uninvited Cazz Band, Kolektif İstanbul, Birsen Tezer, Tolga Bilgin Ensemble, Ozan Musluoğlu Quartet Feat Erdem Özkan, Melis Sökmen ve Burcu Karadağ bulunuyor.

06.06.2024 21:57
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen " Adalar'da Caz" programı, 27-30 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

Festival dört gün boyunca Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı'daki Adalar vapur iskelelerinde caz müzisyenlerini ağırlayacak.

Festivalde ayrıca söyleşiler ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Programda konser verecek isimler arasında Celal Kadri Kınoğlu Quartet, Gürol Ağırbaş UrbanBeatz Project, Kerem Görsev Trio Feat Elif Çağlar, Karambola, Telvin, Uninvited Cazz Band, Kolektif İstanbul, Birsen Tezer, Tolga Bilgin Ensemble, Ozan Musluoğlu Quartet Feat Erdem Özkan, Melis Sökmen ve Burcu Karadağ yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'nin düzenlediği Adalar'da Caz programı müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

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