İçişleri Bakanlığı, Adalar ve Silifke Belediye Başkanlarını Görevden Uzaklaştırdı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un, Anayasa ve Belediye Kanunu hükümleri uyarınca geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Alma' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Alma' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır."