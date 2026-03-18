Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mal varlığına ilişkin iddialarına Adalet Bakanlığı'nda yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Gürlek, Özel'in açıklamalarının iki farklı konuyu perdeleme amacı taşıdığını savundu.

"ÖZGÜR ÖZEL İKİ NOKTAYI PERDELEMEK İSTİYOR"

Gürlek, "Özgür Özel'in birinci amacı, asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. 2'nci amacı; biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında yargılama var. Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor" ifadelerini kullandı.

"PARA VERME İDDİASI DOSYADA VAR"

Açıklamasında Muhittin Böcek davasına da değinen Gürlek, "Birincisi asrın yolsuzluk davası, 2'ncisi ise Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası" dedi.

"4 TAŞINMAZIM VAR, DEĞERLERİ BELLİ"

Mal varlığına yönelik iddialara da yanıt veren Gürlek, "Benim 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazımın değerleri de belli. Bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil; 3-4 milyon lira taşınmazın değeri" ifadelerini kullandı.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

Gürlek, söz konusu iddialar nedeniyle hukuki süreç başlatacaklarını belirterek, "O konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim veremeyecek hesabım yok" dedi.

"BU SON DAKİKA ÇIRPINIŞLARI"

Açıklamasının sonunda Özgür Özel'i eleştiren Gürlek, "Bu, Özgür Özel'in son dakika çırpınışları. Ben bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.