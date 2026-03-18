Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

18.03.2026 10:49  Güncelleme: 10:54
CHP lideri Özgür Özel'in kendisi hakkındaki mal varlığı iddialarına yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek "O belgeler sahte, düzmece belgeler. 4 tane taşınmazım var. Biri Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon TL de değeri yok. 3-4 milyon TL değeri var. Hepsi yalan. Zaten bugün dava açacağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mal varlığına ilişkin iddialarına Adalet Bakanlığı'nda yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Gürlek, Özel'in açıklamalarının iki farklı konuyu perdeleme amacı taşıdığını savundu.

"ÖZGÜR ÖZEL İKİ NOKTAYI PERDELEMEK İSTİYOR"

Gürlek, "Özgür Özel'in birinci amacı, asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. 2'nci amacı; biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında yargılama var. Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor" ifadelerini kullandı.

"PARA VERME İDDİASI DOSYADA VAR"

Açıklamasında Muhittin Böcek davasına da değinen Gürlek, "Birincisi asrın yolsuzluk davası, 2'ncisi ise Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası" dedi.

"4 TAŞINMAZIM VAR, DEĞERLERİ BELLİ"

Mal varlığına yönelik iddialara da yanıt veren Gürlek, "Benim 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazımın değerleri de belli. Bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil; 3-4 milyon lira taşınmazın değeri" ifadelerini kullandı.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

Gürlek, söz konusu iddialar nedeniyle hukuki süreç başlatacaklarını belirterek, "O konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim veremeyecek hesabım yok" dedi.

"BU SON DAKİKA ÇIRPINIŞLARI"

Açıklamasının sonunda Özgür Özel'i eleştiren Gürlek, "Bu, Özgür Özel'in son dakika çırpınışları. Ben bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Orhan pala Orhan pala:
    CHP zihniyeti değişmez 75 81 Yanıtla
    Burak ÖZDÖNMEZ Burak ÖZDÖNMEZ:
    aynen devam et/ 28 K askeri ücret 20 K emekli maaşı öte tarafta 30 ML daire. bunun CHP zihniyeti ile ne alakası var bu fakirlik / 72 60
    Haluk Ceyhan Haluk Ceyhan:
    chp yalan konuşmaz ne dediyse o zaten tüm mallar onun üstünde diye iddiası yok 46 38
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    özgür kitlesini etkilemek için tüm tuşlara hunharca basıyor! 57 73 Yanıtla
  • Ali kısaarslan Ali kısaarslan:
    Başkasının üzerine kaçırılan mal varlıkları da açığa çıkarılsın 89 27 Yanıtla
  • 250500 250500:
    CHP liler inanmaz 13 33 Yanıtla
  • Erdal küpeli Erdal küpeli:
    ben inandım 14 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı

11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu Vanalar açıldı
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
11:04
Arne Slot’a kovulmamak için son bir şansı
Arne Slot'a kovulmamak için son bir şansı
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
09:31
ABD tek başına harekete geçti Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
07:26
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
