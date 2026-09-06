Adalet Bakanı: Avukatların silah ruhsatı ücretinde yüzde 50 indirim yapılacak - Son Dakika
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Adalet Bakanı: Avukatların silah ruhsatı ücretinde yüzde 50 indirim yapılacak

Adalet Bakanı: Avukatların silah ruhsatı ücretinde yüzde 50 indirim yapılacak
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların silah ruhsatı ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılacağını ve yenilemelerde ücret alınmayacağını duyurdu. Ekim ayındaki pakette ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile süresiz nafakaya ilişkin düzenlemelerin yer alacağını bildirdi.

(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların silah ruhsatı ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılacağını, yenilemelerden ise ücret alınmayacağını açıkladı. Gürlek, ekim ayında gündeme gelecek pakette boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile süresiz nafakaya ilişkin düzenlemelerin de yer alacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'nda konuştu. Avukatların çalışma koşulları ve mesleki taleplerine ilişkin yürütülen çalışmaları anlatan Gürlek, silah ruhsatı ücretlerinde indirime gidileceğini bildirdi.

Avukatların silah ruhsatı ücretlerine ilişkin talepleri bulunduğunu ifade eden Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"Bu konuda Maliye Bakanlığımızla görüşmeler yaptık. İnşallah ekim ayındaki pakete, silah ruhsatı ücretlerinin yarısının bir defaya mahsus alınması, daha sonra yenilemede ücretlerin alınmaması konusunda ortak bir mutabakata vardık."

Beş yıllığına verilen silah taşıma ruhsatının harcı 2026 yılı için 187 bin 941 lira, bulundurma ruhsatının harcı ise 60 bin 147 lira olarak uygulanıyor.

YENİ AVUKATLIK KANUNU HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Gürlek, 2025-2029 Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların adli süreçlere daha etkin katılımının öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi. Yeni Avukatlık Kanunu'na ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Gürlek; avukatların bilgi ve belgeye erişim yetkilerinin genişletilmesi, stajyer ve genç avukatların desteklenmesi ile mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

CMK ve adli yardım hizmetlerinin güçlendirilmesi, avukatlık hizmetlerindeki vergi yükünün azaltılması, UYAP ve e-Duruşma uygulamalarının geliştirilmesi ile avukatlara yönelik şiddetle mücadele konularını takip ettiklerini dile getiren Gürlek, çalışmaların barolarla istişare içinde yürütüleceğini ifade etti.

"AVUKATLAR DAVANIN NE ZAMAN BİTECEĞİNİ BİLMEK ZORUNDA"

Yargılamaların makul sürede tamamlanmasının önemine değinen Gürlek, hakim ve savcıların hedef sürelere uyması gerektiğini belirterek, "Avukatlarımız dava açtığı zaman bu davanın ne kadar sürede biteceğini bilmek zorunda" dedi.

Kira tespit davalarının dokuz ayda, tahliye davalarının ise bir buçuk yılda sonuçlandırılmasının hedeflendiğini aktaran Gürlek, ekim ayında gündeme gelecek pakette boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile süresiz nafakaya ilişkin düzenlemelerin de yer alacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Akın Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı: Avukatların silah ruhsatı ücretinde yüzde 50 indirim yapılacak - Son Dakika

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