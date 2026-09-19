Adalet Bakanı Gürlek, Adana'da gençlerle buluştu: - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek, Adana'da gençlerle buluştu:

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- "Bizim görevimiz de Cumhurbaşkanımızın yaptığı fedakarlıkları yapabilmek, sizler gençlik teşkilatı olarak özellikle sahaya inip sahada hakim olmak, vatandaşlarımızı anlamak, milletin gönlüne girebilmek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bizim görevimiz de Cumhurbaşkanımızın yaptığı fedakarlıkları yapabilmek, sizler gençlik teşkilatı olarak özellikle sahaya inip sahada hakim olmak, vatandaşlarımızı anlamak, milletin gönlüne girebilmek." ifadesini kullandı.

Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Burada gençlerin sorularını yanıtlayan Gürlek, gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız vefa ve gönül insanı. Gerçekten samimiyet her anlamda. Gecesini gündüzünü milleti için feda etmekte hiç tereddüt etmiyor. Tek düşüncesi milleti, memleketi, 'Nasıl faydalı olabilirim, bu süreçte nasıl yanlarında olabilirim?' Bizim görevimiz de Cumhurbaşkanımızın yaptığı fedakarlıkları yapabilmek, sizler gençlik teşkilatı olarak özellikle sahaya inip sahada hakim olmak, vatandaşlarımızı anlamak, milletin gönlüne girebilmek." diye yanıt verdi.

Gürlek, AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin önemini gençlere anlattı.

?Bir gencin hukuk alanında uzmanlaşmaya ilişkin sorusu üzerine Bakan Gürlek, hukukun sürekli değişen ve gelişen canlı bir yapı olduğunu, avukatlık mesleğinde ise yoğun bir rekabet bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

?"Hukukta mutlaka uzmanlaşma alanı bulmanız gerekiyor. Avukatlık mesleğinde artık sıkı bir rekabet var. Şu an 211 bin tane rakibiniz var. Yeni müvekkil bulmanız için yeni bir alan bulmanız lazım. Ben mutlaka ihtisaslaşmaya önem veriyorum. Deniz ticareti, konkordato, sigorta hukuku, tahkim hukuku gibi gelişen alanlarda mutlaka bir alanda uzmanlaşın. Eğer siz kaliteliyseniz, kendinizi ispatlamışsanız mutlaka müvekkil sizi buluyor."

Gürlek, ?avukatların her alanda dava alma anlayışı yerine belirli alanlarda uzmanlaşmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bunun mesleki rekabet açısından da gerekli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin gelecek 10 yılda adalet alanında hangi uzmanlıklara ihtiyaç duyacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, dünyada yapay zekanın artık göz ardı edilemeyecek bir gerçek olduğunu belirterek, "Hukuk alanında da yapay zeka var. Biz bunu Adalet Bakanlığı olarak kullanıyoruz. UYAP'ta şu an birçok yapay zekayla işlem başladı. Özellikle avukatlarımızın hayatını kolaylaştıran müdahaleler yapıldı." şeklinde yanıt verdi.

"Devletin temel görevi bu"

?Bakan Gürlek, sosyal medyada gençlerin karşılaştığı hakaret, dolandırıcılık, kişisel verilerin ihlali ve siber suçlara ilişkin bir soru üzerine ise "Sosyal medyanın da kuralları olması lazım. Buranın da kanunları olması lazım." dedi.

?Sosyal medya üzerinden işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi gerektiğini aktaran Bakan Gürlek, suç teşkil eden durumlarda hesapların gerçek sahiplerinin tespit edilebilmesinin önem taşıdığını söyledi.

?Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmayla ilgili bir soruyu da yanıtladı. Bakanlıkta faili meçhul suçların araştırılmasına yönelik birim oluşturduklarını hatırlatan Bakan Gürlek, bu kapsamda yeni teknolojilerden yararlanıldığını söyledi.

?Her dosyanın ayrı bir önemi bulunduğunu belirten Akın Gürlek, "Orada bir insan var. Devlet de bir cinayet varsa bunun failini mutlaka bulmak zorunda. Devletin temel görevi bu. Bu hem kamu vicdanlarını tatmin ediyor hem de vatandaş 'ileride mutlaka devlet bu adama hesabını soracak' diyor. Bu bakımdan bu birime önem veriyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu hepimizin sevdiği bir liderdi. İnşallah ona Ankara Başsavcılığımız çalışıyor." dedi.

?Adalet Bakanı Gürlek, gençlik yıllarına ilişkin bir soru üzerine ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2001'de girdiğini ve 2005'te mezun olduğunu anlattı. Gençlere üniversite yıllarını yalnızca derslerle sınırlamamaları tavsiyesinde bulunan Gürlek, "Hayat çok hızlı akıp geçiyor. Mutlaka öğrenciyken öğrencilik hayatınızı dolu dolu yaşayın. Üniversite okurken hayatı da okuyun. Kendinize sosyal bir alan bulun, hobiniz olsun, yan dal öğrenin, diliniz olsun, yüksek lisans yapın. İleride bunları yapmaya fırsatınız kalmıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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