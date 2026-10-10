Adalet Bakanı Gürlek: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı Gürlek: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir ve Samsun'da geçmiş yıllarda işlenen iki cinayetin daha aydınlatıldığını belirterek, yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde Kırşehir’deki 20 yıllık ve Samsun’daki 13 yıllık iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, bugüne kadar toplam 60 faili meçhul dosyanın çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç ve suçluyla mücadelede hiçbir faili meçhul dosyanın karanlıkta kalmaması ve mağdurların adalet beklentilerinin karşılanması amacıyla kararlılıkla çalışıldığını vurguladı.

Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin titiz çalışmaları sonucu iki dosyanın daha çözüldüğünü, böylece bugüne kadar 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin toplam 60 dosyanın aydınlatıldığını duyurdu.

KIRŞEHİR'DE 20 YILLIK DOSYA RAFTAN İNDİ

Bakan Gürlek'in paylaştığı detaylara göre, Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden ele alındı. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri ve HTS/iletişim kayıtlarının teknik incelemesi sonucunda olayın "kasten öldürme" olduğuna dair delillere ulaşıldı. 3 ilde belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yer göstermesi neticesinde Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

SAMSUN'DAKİ 13 YILLIK CİNAYET TEKNOLOJİK ANALİZLE ÇÖZÜLDÜ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 Haziran 2013'te Arif Yılmaz'ın ateşli silahla öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosya da gelişen teknolojik imkânlar doğrultusunda yeniden incelemeye alındı. Mevcut deliller, tanık ifadeleri ve daha önce haklarında takipsizlik kararı verilenler dahil 28 kişiye ait iletişim verileri karşılaştırıldı. Yapılan teknik analizler ve yeni tanık beyanları doğrultusunda olayla bağlantısı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ADALETİN İZİNİ SÜRMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Soruşturmaları yürüten Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Akın GürlekKırşehirCinayetSamsunGürlekGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
Paşinyan’dan şaşırtan hareket Paylaşımındaki şarkıya bakın Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
14:43
Toprak Razgatlıoğlu’ndan korkutan kaza Çıkan omzunu kendi yerine oturttu
Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
13:22
Kayseri’den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
13:11
Galatasaray kasasını doldurdu Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 14:48:57. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei