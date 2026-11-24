Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin çocuklarımıza kazandırdığı bilgi, dürüstlük, vicdan ve sorumluluk bilinci, güçlü bir toplumun en önemli dayanaklarındandır. Ülkemizin dört bir yanında büyük bir sabır ve fedakarlıkla görev yapan, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimize değer katan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyor, emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."