Adalet Bakanı Gürlek\'ten şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Ankara'da Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Ahmet Türkoğlu'nun, görevi başında uğradığı hain saldırı sonucu şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan kahraman polisimiz Ahmet Türkoğlu'na Yüce Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun."