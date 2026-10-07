Adalet Bakanı Gürlek'ten şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı Gürlek'ten şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek\'ten şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Polis Memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Ankara'da Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Ahmet Türkoğlu'nun, görevi başında uğradığı hain saldırı sonucu şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan kahraman polisimiz Ahmet Türkoğlu'na Yüce Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA
Ahmet TürkoğluAkın GürlekAcil DurumPursaklarGüvenlikGüncelAnkaraGürlekPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
Olaylı infazda yeni gelişme İdam sonrası hayatta kalan Pike’ın bilinci yerine geldi Olaylı infazda yeni gelişme! İdam sonrası hayatta kalan Pike'ın bilinci yerine geldi
AVM’de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı Eşini ve kızını öldürüp aynı silahla kendi canına da kıydı
Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı
Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
10:32
Okan Buruk’tan radikal karar Bu sezon 2. kez olacak
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
10:01
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
09:41
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
09:05
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev Mekke’de üs seçeneği masada
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 10:39:13. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek'ten şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei