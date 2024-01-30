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ABD Adalet Bakanı Merrick Garland bel ameliyatı olacak - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanı Merrick Garland bel ameliyatı olacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hastaneye kaldırılması krizinden sonra Adalet Bakanı Merrick Garland'ın bel ameliyatı olacağı duyuruldu. Operasyonun 3 Şubat'ta gerçekleşeceği ve Garland'ın aynı gün taburcu edileceği bildirildi. Geçici olarak görevi Bakan Yardımcısı Lisa Monaco'ya devredeceği belirtilen Garland'ın gelecek hafta görevine döneceği ifade edildi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland bel ameliyatı olacak
30.01.2024 - 11:11,
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 22 Aralık 2023'te gizlice hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray ile Kongre düzeyinde bilgilendirme krizi yaşanmasının ardından Adalet Bakanı Merrick Garland'ın bel ameliyatı olacağı duyuruldu.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Direktörü Xochitl Hinojosa, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Hinojosa, Garland'ın 3 Şubat'ta belinden "laparoskopik cerrahi operasyon" geçireceğini ve operasyonun yaklaşık 90 dakika süreceğini bildirdi.

Garland'ın aynı gün içinde taburcu edileceğini kaydeden Hinojosa, bu süreçte Adalet Bakanı'nın görevini geçici olarak Bakan Yardımcısı Lisa Monaco'ya devredeceğini ifade etti.

Hinojosa, Garland'ın gelecek hafta görevine döneceğini belirtti.

Savunma Bakanı Austin, "gizlice" hastaneye kaldırılmıştı

İlk olarak gizlice 22 Aralık 2023'te kaldırıldığı hastanede prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçiren Austin, ertesi gün evine gönderilmiş ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Austin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

70 yaşındaki Austin'in hastaneye kaldırılması ve sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin yetkililerden ve kamuoyundan gizli tutulması eleştirilere neden olmuş, tepkiler üzerine Kongre ve Pentagon konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

AP'nin edindiği bilgiye göre, Beyaz Saray'ın yeni yönetmeliği, federal kurumlardaki yetkililerin, sağlık, seyahat veya diğer sebepler nedeniyle "ulaşılamaz" oldukları durumlarda görevlerini geçici olarak devretmeleri halinde, durumu önceden bildirmelerini gerektiriyor.

Kaynak: AA
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