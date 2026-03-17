Adalet Bakanı'ndan Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika
Adalet Bakanı'ndan Özgür Özel'e Tepki

17.03.2026 18:02
Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddialarını 'hayal ürünü' olarak nitelendirip yasal süreç başlatacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özgür Özel'in eline tutuşturulan kağıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal'deki hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Özel'in, kendisine yönelik yaptığı açıklamaların, "herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik, açık bir algı operasyonu" olduğunu belirten Gürlek, "20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hakim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in eline tutuşturulan kağıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır. Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum."

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı'ndan Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika

SON DAKİKA: Adalet Bakanı'ndan Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika
