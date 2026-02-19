Adalet Bakanı'ndan Türkiye Yüzyılı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı'ndan Türkiye Yüzyılı Vurgusu

19.02.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti. Gürlek, kabulün ardından “Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hâle getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” paylaşımını yaptı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti. Gürlek, kabulün ardından "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" paylaşımını yaptı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kabul dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletin adalet beklentisini en güçlü şekilde karşılamak adına reform iradesini aynı azim ve sorumluluk bilinciyle devam ettireceklerini belirten Gürlek, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı, Akın Gürlek, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı'ndan Türkiye Yüzyılı Vurgusu - Son Dakika

Yusuf Dikeç’in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyat listesi Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama

18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 18:23:59. #7.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı'ndan Türkiye Yüzyılı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.