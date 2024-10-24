Adalet Bakanı Tunç, Macaristan Adalet Bakanı Tuzson ile görüştü Açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırı bizim terörle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir zaman sekteye uğratmayacak. Bilakis, bu konudaki kararlılığımızı arttırarak devam ettireceğiz." dedi.

Bakan Tunç, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi, Türkiye Macaristan Adalet Bakanlıkları Arasında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Zaptın imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Tunç, Macaristan'a gelirken TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının haberini aldıklarını, PKK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıcı sonucu 5 vatandaşın şehit olduğunu anımsattı.

TUSAŞ'ın, savunma sanayisi alanında Türkiye'nin önemli kuruluşlarından olduğunu, son yıllarda önemli başarılara imza attığını, yerli üretim alanında mesafe katettiğini vurgulayan Tunç, "Bu başarının, ülkemizin savunma sanayiinin hedef alındığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Tunç, terör saldırısına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, "Bu saldırı, bizim terörle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir zaman sekteye uğratmayacak. Bilakis, bu konudaki kararlılığımızı arttırarak devam ettireceğiz. Ülkemizin birlik beraberliğine, milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden bu terör şebekeleriyle, temizleninceye kadar mücadelemiz sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Adli işbirliğimizin daha da tahkim edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Macaristan Adalet Bakanı Tuzson ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Tunç, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin her alanda devam ettiğini söyledi.

Yılmaz Tunç, Türkiye ve Macaristan'ın arasındaki hukuki ve adli işbirliğine ilişkin bir anlaşmaya vardıklarını anlatarak, adli işbirliğinin daha da tahkim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Tunç, "Türkiye ve Macaristan arasındaki hukuki işbirliğine ilişkin bir anlaşmamız var. Hem bu anlaşma hem de uluslararası sözleşmeler çerçevesinde sorunsuz devam eden hukuki, adli işbirliğimiz var. Sorunsuz devam eden adli işbirliğimizin daha da tahkim edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ankara'da yapılan görüşmede ortaya çıkan görüşler doğrultusunda ortaya koyduğumuz pratikler hem de bugün imzaladığımız ortak mutabakat zaptıyla ilişkilerimizi çok daha ileriye taşıyacak kararlar aldık." ifadesini kullandı.

Vatandaşların adalete erişimi ve hukuk güvenliği konularında tecrübe paylaşımlarının faydalı olacağına inandıklarını dile getiren Tunç, "Özellikle adalete erişimi daha da güçlendirmenin yolu öncelikle ihtiyaca uygun mevzuatın olması." görüşünü paylaştı.

"Avrupa Birliğinin Türkiye'ye karşı önyargısı söz konusu"

Tunç, son 22 yılda bütün temel kanunların yenilendiğini, Avrupa Birliğine uyum kapsamında da Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını bildirdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliğinin Türkiye'ye karşı önyargısı söz konusu. Burada birçok alanda Türkiye'ye bu konuda haksızlık yapıldığını söyleyebiliriz. Ancak bizim bu noktada Avrupa Birliği süreciyle ilgili kararlılığımız devam ediyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması, Avrupa için bir kazanç olacaktır. Aksi takdirde Türkiye kaybetmez, Avrupa Birliği kaybeder. Bu süreçte Macaristan'ın desteklerine teşekkür ediyoruz."