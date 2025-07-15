Adalet Bakanı Tunç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak, "15 Temmuz; büyük milletimizin demokrasiye, vatanına ve bağımsızlığa olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği kutlu bir direnişin adıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Türk milletine en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetlediğini belirtti.

Hiçbir zaman esareti kabul etmeyen Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik eden Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz, istiklal ve istikbalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz; büyük milletimizin demokrasiye, vatanına ve bağımsızlığa olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği kutlu bir direnişin adıdır. O karanlık gecede vesayetçi zihniyetin aparatı hain FETÖ mensupları, milletimizin iradesine pranga vurmak istemiş, halkın oylarıyla seçilen hükümeti devirmeye çalışmış, milli birlik ve beraberliğimizi hedef almıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dirayetli duruşu, aziz milletimizin yüreğindeki iman ve sarsılmaz cesaretiyle darbe girişimi önlenmiş, büyük bir demokrasi destanı yazılmıştır."

"Birliğimiz daim, demokrasimiz sarsılmaz olsun"

Bakan Tunç mesajında, yargı mensuplarının da darbe girişiminin ilk anından itibaren soruşturmalarını başlattığını, hainler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları vererek demokrasinin ve milli iradenin yanında yer aldığını hatırlattı.

Türkiye üzerinde oyun kurmak isteyen şer şebekelerine, vesayetçi zihniyete ve destekçilerine, birlik ve beraberliği hedef almak isteyenlere asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Tunç, şunları kaydetti:

"Millet olarak kardeşliğimize, birliğimize, dirliğimize sahip çıkacak, bir elin parmakları gibi asla ayrılmayacak, daima tek yumruk olacak, geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Birliğimiz daim, demokrasimiz sarsılmaz olsun."