Adalet Bakanı Tunç'tan Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, çocukları bilgi ve özveriyle hayata hazırlayan, adaleti, hakkı, hakkaniyeti öğreten ve iyiliğin öncüsü nesiller yetiştiren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

İstikbal meşalesinin taşıyıcısı çocuklar için fedakarca görev yaparken şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle anan Tunç, "Yüreği eğitim, vatan ve millet aşkıyla çarpan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız." ifadesini kullandı.