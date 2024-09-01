Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adaletin Tecellisi İçin Çalışmaların Sürdürüleceğini Belirtti

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymaktır. Adaletin tecellisi hukuk devletiyle, hukuk devleti ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkündür" dedi.

Bakan Tunç, 2024-2025 adli yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Tunç, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğunu belirterek, "Adalet, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymaktır. Adaletin tecellisi hukuk devletiyle, hukuk devleti ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkündür. 2024-2025 adli yılın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Son 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı, Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.