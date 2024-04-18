Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek HSYK Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek HSYK Başkanı ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek HSYK Başkanı ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Halil Lagumdzija ile bir araya geldi. Tunç, görüşmenin ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı ve anı defterini imzaladı.

18.04.2024 17:53
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanı Halil Lagumdzija ile bir araya geldi.

Bakan Tunç, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki HSYK binasında Lagumdzija ile görüştü.

Tunç, buradan sonra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yılmaz Tunç ayrıca Büyükelçilikteki anı defterini imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek HSYK Başkanı ile Görüştü - Son Dakika

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