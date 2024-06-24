Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çalışanlarla bayramlaştı

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kurban Bayramı dolayısıyla Bakanlık merkez teşkilatındaki çalışanlarla bayramlaştı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbim, sağlık ve mutluluk içerisinde nice bayramlara ulaşmamızı nasip etsin. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini daha da artırmak için fedakarca görev yapan tüm adalet teşkilatımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum"dedi.