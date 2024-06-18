Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un iadesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un iadesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de yakalanarak gözaltına alınan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un tutukluluk hallerinin devam ettiğini belirtti. Tunç, şüphelilerin Türkiye'ye iadeleri için gerekli girişimlerin devam edeceğini ifade etti.

18.06.2024 22:11
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye iade talebi kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini belirtti.

Eylem Tok'un duruşmasının 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur'un duruşmasının ise 20 Haziran'a ertelendiğini hatırlatan Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un iadesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz - Son Dakika
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