Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: FATF Gri Listesinden Çıkarılma Kararı Ülkemizin Finansal Sistemine Güveni Artıracak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılması kararına ilişkin, "Bu karar, uluslararası yatırımların önünü daha da açacak, ülkemizin finansal sistemine duyulan güven artmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin FATF tarafından gri listeden çıkarılması kararının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin gri listeden çıkması için gerekli mevzuat çalışmalarına ve etkin uygulamaya Adalet Bakanlığı olarak en üst düzeyde katkı sağladıklarını vurgulayan Tunç, bu kapsamda başta "Türk Ceza Kanunu", "Terörle Mücadele Kanunu", "Ceza Muhakemesi Kanunu" ve "Türk Ticaret Kanunu"nda değişiklikler yapıldığını anımsattı.

"Bu karar, uluslararası yatırımların önünü daha da açacak"

Bunun yanı sıra "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun", "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun", "Dernekler Kanunu", "Vakıflar Mevzuatı" ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair düzenlemelere destek verdiklerini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Bu kanunlar çerçevesinde kara parayla mücadele ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin, yargı teşkilatımızca kararlılıkla sürdürülen soruşturma ve kovuşturmalar etkili olmuştur. Bu karar, uluslararası yatırımların önünü daha da açacak, ülkemizin finansal sistemine duyulan güven artmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız, İçişleri, Dışişleri Bakanlıklarımız, kamu ve özel sektör temsilcileri ile koordinasyon içerisinde yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik hukuki belirliliğin ve hukuk güvenliğinin tahkimine, kara parayla mücadele ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair çalışmalarımıza Adalet Bakanlığı olarak aynı kararlılıkla devam edeceğiz."