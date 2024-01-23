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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ÖSYM tarafından yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınavının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Tunç, bu uygulamanın hakim ve savcı yardımcılarının daha nitelikli yetişmesini hedeflediğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarını açıkladı
23.01.2024 - 23:35,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23-24 Aralık'ta yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin sınavın 23-24 Aralık'ta yapıldığını hatırlattı.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları tebrik eden Tunç, "Bu sınavla ilk kez hakim savcı yardımcılığı uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz. Hakim savcı yardımcılarımızın, tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde daha nitelikli yetişmesini hedeflediğimiz bu uygulamanın adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarını açıkladı - Son Dakika


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