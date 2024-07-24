Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hayvanlara yönelik katliam algısı doğru değil - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hayvanlara yönelik katliam algısı doğru değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hayvanlara yönelik katliam algısı doğru değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz hayvanlar düzenlemesiyle ilgili olarak hayvanlara yönelik bir katliam algısının doğru olmadığını belirtti. Tunç, hayvanları koruma konusunda hassas olduklarını ve sebepsiz yere hayvan öldürenlere hapis cezası getirdiklerini vurguladı. Ayrıca, sokakların güvenli hale getirilmesi ve insanlara zarar veren hayvanların uzaklaştırılması için tedbirler alınacağını ifade etti. Haberde ayrıca, Osman Kavala'nın yeniden yargılanma başvurusu ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala'yı ziyaret için Adalet Bakanlığı'na yazdığı dilekçenin değerlendirme aşamasında olduğu bilgisi de yer alıyor.

24.07.2024 13:38
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Özellikle bazı konular çarpıtılıyor. Sanki hayvanlara yönelik bir katliam gerçekleştirilecekmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Bu algı kesinlikle doğru değil" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, sahipsiz hayvanlar düzenlemesinin ilgili komisyonda görüşüldüğünü belirterek, "Şu anda Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Burada özellikle bazı konular çarpıtılıyor. Sanki hayvanlara yönelik bir katliam gerçekleştirilecekmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Bu algı kesinlikle doğru değil. Tarım Bakanlığımızın yürütmüş olduğu bir taslak çalışmasına bizler de Adalet Bakanlığı olarak destek verdik. Hayvanları koruma konusunda ne kadar hassas olduğumuzu bugüne kadar gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Sebepsiz yere hayvan öldürenlerle ilgili hapis cezası getiren bir iktidarız. Dolayısıyla sebepsiz yere hayvan öldürenlerle ilgili soruşturmalar açıldığını görüyorsunuz. En son bir kediyi canavarca bir hisle katleden kişiyle ilgili olarak 2,5 yıl hapis cezası verildi. Hayvanların korunması konusunda hassasız. Burada asıl problem, sokakların güvenli hale getirilmesi. İnsanlara zarar veren hayvanların, insanlardan uzaklaştırılması. Bu anlamda Meclis'imiz konuya el attı. Sokakları daha güvenli hale getirecek olan yasa teklifi ile ilgili komisyonda da özellikle yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren kelimelerle ilgili birtakım değişiklikler yapıldı. Hayvanlarımızı da koruyacağız; ama tehlike arz eden, insan sağlığına zarar veren, hatta diğer hayvanlara zarar veren unsurlarla ilgili kanunda birtakım tedbirler alınacak. Bu tedbirleri almak da ülkeyi yöneten iktidarın ve Meclis'in sorumluluğunda" diye konuştu.

'TÜRKEŞ'İN DİLEKÇESİ DEĞERLENDİRİLİYOR'

Gezi Olayları davasında hapiste bulunan Osman Kavala'nın yeniden yargılanma başvurusuna değinen Tunç, "Yeniden yargılamayla ilgili bir başvuru söz konusu oldu. 13'üncü Ağır Ceza yeniden yargılama talebini reddetmişti. 14'üncü Ağır Ceza da itirazı reddetti. Sonrasında kanun yararına bozma dilekçesiyle Adalet Bakanlığı'na başvuruldu. Sebep olarak, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu bakımından parlamenter sistem döneminde işlenen bir suç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiş, o nedenle suçun mağduru değişmiştir' gibi bir gerekçe sunuldu. Bu gerekçeyi bakanlık olarak uygun görmedik" diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in, Osman Kavala'yı ziyaret için Adalet Bakanlığı'na yazdığı dilekçenin değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyen Tunç, "Bir dilekçe verildi. 19 Temmuz'da bize ulaştı. Daha yeni değerlendirme aşamasındayız. Gerekli kararı veririz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hayvanlara yönelik katliam algısı doğru değil - Son Dakika

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