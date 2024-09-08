Narin Güran'ın Ölümü: 21 Şüpheli Gözaltında

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 21 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

Herkesi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiğini bildiren Tunç, şu bilgileri verdi:

"Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."