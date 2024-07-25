Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasını kınadı

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulmasının insanlık adına utanç verici olduğunu belirterek, "Sağlanmak istenen barış ve istikrar çabalarına açıkça zarar veren bu tutumu şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararına uymayan, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım nedeniyle aldığı tedbir kararına rağmen soykırıma devam eden, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısınca soykırım suçu işlediği gerekçesi ile yakalama kararı talep edilen, 7 Ekim'den bu yana çocuk demeden, kadın demeden, genç, yaşlı 40 binden fazla masum sivili katleden Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulması insanlık adına utanç vericidir. Sağlanmak istenen barış ve istikrar çabalarına açıkça zarar veren bu tutumu şiddetle kınıyorum.

İnsanlık vicdanında mahkum olan Netanyahu ve İsrailli yöneticilere sahip çıkılması, onların uluslararası hukuk önünde hesap vermesine engel olamayacaktır. Türkiye olarak yıllardır toprakları işgal altında olan Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya, dünyada adaleti, hakkaniyeti ve barışı savunmaya devam edeceğiz."