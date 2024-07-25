Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasını kınadı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasını kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasının insanlık adına utanç verici olduğunu belirterek, sağlanmak istenen barış ve istikrar çabalarına zarar verdiğini ifade etti. Tunç, Netanyahu'nun soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu ve uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerin yanında yer almayı ve adaleti savunmayı sürdüreceklerini belirtti.

25.07.2024 02:15
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulmasının insanlık adına utanç verici olduğunu belirterek, "Sağlanmak istenen barış ve istikrar çabalarına açıkça zarar veren bu tutumu şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararına uymayan, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım nedeniyle aldığı tedbir kararına rağmen soykırıma devam eden, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısınca soykırım suçu işlediği gerekçesi ile yakalama kararı talep edilen, 7 Ekim'den bu yana çocuk demeden, kadın demeden, genç, yaşlı 40 binden fazla masum sivili katleden Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulması insanlık adına utanç vericidir. Sağlanmak istenen barış ve istikrar çabalarına açıkça zarar veren bu tutumu şiddetle kınıyorum.

İnsanlık vicdanında mahkum olan Netanyahu ve İsrailli yöneticilere sahip çıkılması, onların uluslararası hukuk önünde hesap vermesine engel olamayacaktır. Türkiye olarak yıllardır toprakları işgal altında olan Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya, dünyada adaleti, hakkaniyeti ve barışı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, Türkiye, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasını kınadı - Son Dakika

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