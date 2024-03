Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye\'nin gelişmesi ve kalkınması için çalışmaların devam edeceğini söyledi

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Doğal gazıyla, petrolüyle, nükleer santraliyle enerjide bağımsız, yabancıya muhtaç olmayan bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Milletimizin refahı için bunu yapıyoruz." dedi.

Bakan Tunç, Çaycuma ilçesinde Kaymakamlığı ziyaret ederek Kaymakam Mehmet Göze ile görüştü. Ardından Çaycuma Adliyesi'ne geçen Tunç, Başsavcı Yavuz Cengiz ile bir araya geldi.

Daha sonra seçim irtibat bürosu açılışına katılan Tunç, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Adliye binasının artık Çaycuma'nın ihtiyacına cevap vermez hale geldiğini belirten Tunç, adliye binasının yatırım programına alındığını, proje ihalesinin gerçekleştirildiğini, proje tamamlandıktan sonra da inşaat ihalesinin yapılacağını ve adliye binasının ilçeye kazandırılacağını anlattı.

Tunç, Çaycuma'nın Filyos Projesi'yle, havaalanıyla, limanıyla, endüstri bölgesiyle geliştiğine işaret ederek, bu yatırımları yaparken kendilerini eleştirenlerin ve engellemeye çalışanların olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Tunç, gerçek belediyeciliğin AK Parti belediyeciliği olduğunu dile getirdi.

Tunç, Erdoğan'ın 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP'den devraldığı İstanbul'u 5 yılda yaşanabilir hale getirdiğini belirterek, bu başarının Anadolu'da dalga dalga yayıldığını ve AK Parti'nin kurulmasını sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin 81 vilayetini 22 yıldır hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarla donattıklarını vurgulayan Tunç, hayata geçirilen projelerden bahsetti.

Hep insanı güçlendirmek için çalıştıklarının altını çizen Tunç, şöyle devam etti:

"Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmenin gayreti içerisinde olduk. Yine devam edeceğiz. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Doğal gazıyla, petrolüyle, nükleer santraliyle enerjide bağımsız, yabancıya muhtaç olmayan bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Milletimizin refahı için bunu yapıyoruz.

Terörle mücadele ve dış tehditlere karşı güçlü olmamız gerekiyor. İşte onun için savunma sanayinde yüzde 20 yerlilik oranımızı yüzde 80'lere kadar çıkardık. Terörle mücadeledeki başarımızın altında bu yatıyor. Ülkemizi terörün her türlüsünden tamamen arındırıncaya kadar, terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar milletimizle bu mücadelemiz devam edecek. Hiç taviz vermeden devam edecek."

Tunç, Türkiye'nin demokrasisini güçlendirdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbelere dayanıklı olmasını sağladık. Temel hak ve özgürlükleri genişlettik. Vesayetçi ve darbeci anlayışı milletimizle beraber tarihe gömdük. Bir daha hortlamasınlar diye bunu başardık. 22 yıldan bu yana milletimiz için çalışırken şer güçlerin, engellemeleriyle karşı karşıya kaldık. Hepsini milletimizin desteğiyle aşmayı başardık. Gezi olayları, sokak darbesiyle Türkiye'nin yönetimini devralabileceklerini zannettiler. Emniyet, yargı darbesiyle masa başında bir yargı darbesi yapmaya kalkıştılar. Başarabildiler mi? Başaramadılar. Sokakta da başaramadılar, masa başında da başaramadılar.

Sonrasında terörü azdırmaya çalıştılar. Hendekler kazmaya çalıştılar. Türkiye'nin değişik yerlerinde patlamalar, bir kaos ortamı oluşturmaya çalıştılar. 15 Temmuz'a giden sürecin taşlarını döşemeye çalıştılar. 15 Temmuz gecesi de zannettiler ki bir darbe kalkışmasında başarılı olup Türkiye'nin yönetimini küresel güçlere teslim edip güneyimizde bir terör devleti kurdurabileceklerini zannettiler. Onu da başaramadılar. Milletimizin şanlı direnişiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde o darbe kalkışmasını önledik. O 15 Temmuz karanlık gecesini aydınlığa çevirdik. Bundan sonra da bir daha bu ülkede vesayetçi anlayış, darbeci anlayış, başbakan asan, bakanlar asan, siyasetçisini zindanlara tıkan o demokrasi düşmanlarının bir daha bu ülkede baş gösterememesi için de yapısal reformlar yaptık. Anayasa değişikliklerini sizlerle beraber gerçekleştirdik. Sizler 'evet' oyları vermeseydiniz o yapısal dönüşümleri sağlayamazdık."

Tunç, "Şimdi hedefimiz demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı yapmak. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir uzlaşma sağlanır ve çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için yeni bir anayasayı da yapmak nasip olur. Bu bizim milletimize olan borcumuzdur. Parlamentomuzun, milletvekillerimizin bu borcu ödeyeceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tunç, AK Parti Çaycuma Belediye Başkan adayı Bünyamin Bostancı'nın hazırladığı projelerin arkasında olduklarını ve bunların ilçeye kazandırılması için çalışacaklarını dile getirerek, "Burada gerçek belediyecilik 1 Nisan'dan itibaren başladığında işte o zaman Çaycuma'da yeni bir dönem başlamış olacak." dedi.

Açılışta, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Çaycuma Belediye Başkan adayı Bünyamin Bostancı ve AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit de konuşma yaptı.

Ardından esnafı ziyaret eden Tunç, yöreye özgü Çaycuma yoğurdundan tattı ve gazetecilere de ikram etti.

"Türkiye yüzyılının inşasını gerçekleştireceğiz"

Saltukova beldesinde seçim irtibat bürosu açılışına katılan Bakan Tunç, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adaletten güvenliğe varıncaya kadar insanı güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin 81 vilayetini yatırımlarla donattıklarını, hızlı trenler, büyük limanlar, Türkiye'nin enerjide bağımsız olması için doğal gaz keşifleri yaptıklarını anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Doğal gaz, yerli ve milli olunca doğal gaz keşfine bile inanmadılar. O zihniyet hiçbir zaman inanmaz. Türkiye'ye yatırım yapılmasını istemez. Rahmetli Menderes'in yaptığı 10 yıllık kalkınma hamlesine inandılar mı? İnanmadılar. Darbecilerle beraber oldular. Vesayetçi anlayışla beraber oldular. İşte o zihniyet; başbakanı asan, bakanlarını dar ağacına gönderen ve 27 Mayıs darbesini demokrasi bayramı diye kutlatan zihniyettir. Biz onları tarihe gömdük. Darbeci, vesayetçi anlayışı, 27 Mayısçıları, 12 Eylülcüleri, 28 Şubatçıları, 15 Temmuzcuları, her türlü darbeci, vesayetçi anlayışı milletimizin onayıyla tarihin karanlık sayfalarına gömdük. Bir daha ortaya çıkamasınlar diye."

Tunç, ülkenin fiziki kalkınmasını sağlarken, refahını artırmak için mücadele ederken, bir yandan da demokrasinin standartlarının yükseltmeye çalıştıklarını, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırdıklarını dile getirdi.

Yasakçı zihniyeti ortadan kaldırdıklarını anlatan Tunç, "Her türlü düşünce özgürlüğüne açığız, yeter ki teröre, şiddete bulaşmasın. Bulaşırsa zaten hukuk devleti onun gereğini yapar. Terörün her türlüsüyle mücadele ettik. Bundan sonra da terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hakkaniyetli, dengeli, adaletli dış politikamızla Türkiye eksenini korumanın gayreti içerisinde olacağız. Yerel yönetimlerimizle hükümetimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çocuklarımızın daha huzurlu bir gelecekte yaşayabilmesi, daha huzurlu bir geleceğe kavuşabilmesi adına Türkiye Yüzyılı'nın inşasını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılışta, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Saltukova Belediye Başkan adayı Adil Düzlü, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit de konuşma yaptı.

Seçim irtibat bürosu açılışını yapan Bakan Tunç, daha sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.