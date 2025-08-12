Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor - Son Dakika
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor

Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
12.08.2025 09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale\'de alevlerle mücadele sürüyor
Haber Videosu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınlarının, yoğun müdahale sonucu tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Çanakkale Merkez'de ise yangın sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, "Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınları, yoğun müdahalelerimiz sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Devam eden yangınlardan; Manisa Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale Merkez'de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor

ÇANAKKALE'DE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başlatıldı. Yangın ile mücadelede ikinci güne girilirken, 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelin ise karadan müdahalesi sürüyor.

Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Yangının etkisini kaybeden bölgelerde vatandaşlar yeniden evlerine girdi. Ayrıca dumandan etkilenen 77 vatandaşın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılırken, hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Öte yandan yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek orman işçileri tarafından kurtarıldı.

Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor

MAHSUR KALAN 84 KİŞİ KURTARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye nakledildi. Açıklamada, "Bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildiö denildi. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye edildi.

Son Dakika Güncel Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor - Son Dakika

