Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısının karşılığını kasasını dolduracak önemli bir gelirle almaya hazırlanıyor.

UEFA'DAN 11.8 MİLYON EURO GELİYOR

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Juventus'u eleyerek son 16 turuna kalması sayesinde 11.8 milyon euro ek gelir elde etti. Bu ödemenin 27 Mart'ta kulübün hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

BORÇLAR KAPATILACAK

Kulüp yönetimi, UEFA'dan gelecek bu gelirle birlikte hem oyunculara yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirecek hem de mevcut borç yükünü önemli ölçüde azaltarak borçsuzluk belgesi almayı hedefliyor.

MAAŞ VE PRİMLER ÖDENECEK

Futbolculara olan maaş ve prim ödemelerinin yapılacak olması, takım içindeki motivasyonu artıracak önemli bir gelişme olarak görülüyor.

KASA DOLDU

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden toplamda yaklaşık 53 milyon euro gelir elde ederken, bilet ve mağazacılık gelirleriyle birlikte bu rakamın 65 milyon euroya yaklaştığı ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA MORAL

Mali açıdan yaşanan bu rahatlama, ligde şampiyonluk yarışının kritik dönemine giren sarı-kırmızılı ekipte moral ve motivasyonu yukarı çekecek.