Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısının karşılığını kasasını dolduracak önemli bir gelirle almaya hazırlanıyor.
Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Juventus'u eleyerek son 16 turuna kalması sayesinde 11.8 milyon euro ek gelir elde etti. Bu ödemenin 27 Mart'ta kulübün hesaplarına yatırılacağı belirtildi.
Kulüp yönetimi, UEFA'dan gelecek bu gelirle birlikte hem oyunculara yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirecek hem de mevcut borç yükünü önemli ölçüde azaltarak borçsuzluk belgesi almayı hedefliyor.
Futbolculara olan maaş ve prim ödemelerinin yapılacak olması, takım içindeki motivasyonu artıracak önemli bir gelişme olarak görülüyor.
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden toplamda yaklaşık 53 milyon euro gelir elde ederken, bilet ve mağazacılık gelirleriyle birlikte bu rakamın 65 milyon euroya yaklaştığı ifade edildi.
Mali açıdan yaşanan bu rahatlama, ligde şampiyonluk yarışının kritik dönemine giren sarı-kırmızılı ekipte moral ve motivasyonu yukarı çekecek.
