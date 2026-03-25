Çin'den bir ilk! "Atlas" isimli İHA sürü sistemini görücüye çıkardılar

25.03.2026 11:33
Çin, “Atlas” İHA sürü sistemini ilk kez görücüye çıkardı. Tek merkezden yaklaşık 100 dronun eş zamanlı yönetilebilmesi dikkat çekerken, bu teknolojinin ABD başta olmak üzere küresel askeri dengelerde yeni bir tedirginlik yaratabileceği değerlendiriliyor.

Çin, “Atlas” adı verilen insansız hava aracı (İHA) sürü sistemini ilk kez kamuoyuna gösterdi. Sistem, tek bir kontrol aracıyla yaklaşık 100 dronun eş zamanlı yönetilmesine imkan tanıyor.

Paylaşılan görüntülerde, çok sayıda İHA’nın aynı anda havalanarak koordineli şekilde hareket ettiği görülüyor. Dronların havada belirli bir düzen içinde formasyon oluşturduğu ve senkronize manevralar yaptığı dikkat çekiyor.

TEK MERKEZDEN TOPLU KONTROL

Sistemin en dikkat çekici özelliği, onlarca İHA’nın tek bir kontrol noktası üzerinden yönetilebilmesi. Bu sayede sürü halinde hareket eden dronların aynı anda görev icra edebildiği belirtiliyor.

Görüntülerde, İHA’ların birlikte hareket ederek adeta tek bir sistem gibi davrandığı ve belirlenen rotalarda uyum içinde ilerlediği görülüyor.

ASKERİ DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Uzmanlara göre bu tür sürü teknolojileri, özellikle modern savaşlarda kritik bir rol oynayabilir. Çok sayıda düşük maliyetli İHA’nın koordineli kullanımı, hava savunma sistemlerini zorlayabilecek yeni bir konsept olarak öne çıkıyor. Çin’in bu alandaki ilerlemesi, küresel askeri teknolojilerde rekabeti artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
