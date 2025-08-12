Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü

İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta, Araslı Bulvarı'nda dün yine hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre; aniden yola çıkan bir minibüse, arkasından gelen araç sürücüsü korna çalarak tepki gösterdi.

"NE KORNA ÇALIYORSUN" DEDİ, TEKME TOKAT DÖVDÜ

Bu duruma öfkelenen minibüs şoförü "Ne korna çalıyorsun sinyal verdik" diyerek aracın önünü kesti. İkili arasında sözlü tartışma yaşanırken, minibüsten inen şoför, araç sürücüsüne tekme, tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.