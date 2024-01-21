 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Türkiye Barolar Birliği de Şahin Çil'in vefat haberini derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil\'in ailesine başsağlığı diledi
21.01.2024 - 19:27,
Abone Ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi.

Tunç, sosyal medya hesabından, "Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Vefat eden Yargıtay üyemize Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da "Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi çalışmalarına da büyük katkıları bulunan iş hukukunun duayenlerinden Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yılmaz Tunç, Yargıtay, Türkiye, Ölüm, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika


09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi

Son Dakika
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
05:25 Gaziantep'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:43:34. #1.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement