Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yeni bir anayasa yapılmalı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yeni bir anayasa yapılmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temel hak ve özgürlükleri öne alan, devletin sorumluluklarını net biçimde ortaya koyan demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa yapılması gerektiğini belirtti. Tunç, Türkiye'nin fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla önemli işler yaptıklarını, fiziki kalkınmanın yanında temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi adına birçok değişikliğin hayata geçirildiğini aktardı.

06.08.2024 13:30
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temel hak ve özgürlükleri öne alan, devletin sorumluluklarını net biçimde ortaya koyan demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa yapılması gerektiğini belirterek, "Yeni bir anayasa hedefimizden hiç vazgeçmiyoruz. Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla yola devam etmemiz lazım. Bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığında düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı'na, Adalet Bakanı Tunç, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile kaymakam adayları katıldı.

Programda konuşan Tunç, devletin omurgası "mülki idare amirliği" sisteminin ilk makamının kaymakamlık olduğunu, kaymakamların görev yaptıkları yerde devleti temsil ettiğini söyledi.

Tunç, kaymakam adaylarına, ilk atandıkları yerde makama oturmadan ilçe halkıyla temas kurmaları ve iyi bir ilk izlenim vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaymakam adaylarının eğitime, çocukların gelişimine önem vermesi gerektiğini söyleyen Tunç, 22 yıldır "önce insan" diyerek her alanda güçlü insan yetiştirmek için çalıştıklarını anlattı.

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla önemli işler yaptıklarını, fiziki kalkınmanın yanında temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi adına "sessiz devrim" niteliğinde birçok değişikliğin hayata geçirildiğini aktardı.

Anayasa'da da birçok reform yapıldığını ifade eden Tunç, "10 yılda bir darbeyle önü kesilen demokrasimizin, ülkemizin bu karanlık günlerle, 15 Temmuz gibi karanlık gecelerle bir daha karşılaşmaması için önemli yapısal reformları hayata geçirdik Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde." diye konuştu.

Bakan Tunç, Türk milletinin daha fazlasını hak ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yeni bir anayasa hedefimizden hiç vazgeçmiyoruz. Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla yola devam etmemiz lazım. Bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. 177 maddesi var ama 184 kez değişti, birkaç kez değişen maddeler var. Bu değişiklikler Anayasamızın maddeleri arasındaki yeknesaklığı bozdu, uyum sorunu ortaya çıktı. Uyum sorunu nedeniyle Yüksek Mahkemelerimiz arasındaki görüş farklılıkları da kamuoyuna olumsuz şekilde yansıdı. Bunların bir daha ortaya çıkmaması, Anayasamızın maddelerinin uyumlu olması, temel hak ve özgürlükleri öne alan, devletin sorumluluklarını net biçimde ortaya koyan demokratik, sivil, katılımcı bir Anayasayı yapmak zorundayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılının başlangıcındayız. Türkiye Yüzyılı'na da yeni bir Anayasa yakışır."

Yılmaz Tunç, çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirterek, kaymakam adaylarına görevlerine başladıktan sonra tebdili kıyafetle okulları ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu. Tunç, gençlerin gelişimi, ilçenin şartlarına uygun projelerin geliştirilmesi adına da kaymakamlara görev düştüğünü ifade etti.

"Soykırım suçuna, bebek katillerinin suçuna ortak oluyorlar"

Adalet Bakanı Tunç, Gazze'de soykırım suçunu dünyanın önleyemediğini, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı tarafından soykırım suçuna ilişkin soruşturma açıldığını hatırlattı.

Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın başlattığı davada da İsrail'in devlet olarak soykırım suçundan yargılandığını ve tedbir kararının verildiğini aktaran Tunç, İsrail'in, soykırım yapan bir örgüt gibi hareket ettiğini belirtti.

Bunların, bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanan bir devletin yöneticilerinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan bir devletin başbakanını kendi parlamentolarında ayakta alkışlayarak o soykırım suçuna, bebek katillerinin suçuna ortak oluyorlar. Maalesef dünya böyle. Ama biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakkaniyeti, adaleti, insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Ülkemizde de vatandaşlarımızın 22 yıldan bu yana olduğu gibi kamu hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanmasını sağlayacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yeni bir anayasa yapılmalı - Son Dakika

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