Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Göreve Başladı

11.02.2026 15:58  Güncelleme: 17:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek, devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada “Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e törenle devretti.

Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde 4 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle göreve geldiğini ifade etti. Tunç, genç yaşlarda başladığı siyasi hayatında AK Parti'nin kuruluş sürecinde kurucu ilçe başkanlığı görevini üstlendiğini, ardından belediye meclis üyeliği yaptığını ifade etti. Beş dönem milletvekilliği yaptığını belirten Tunç, TBMM'de araştırma ve soruşturma komisyonları üyelikleri, Grup Yönetim Kurulu üyeliği, Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Grup Başkanvekilliği gibi görevlerde bulunduğunu belirtti.

"Nöbet değişimi"

Görevde bulunduğu 2,5 yılı aşkın sürede yargı teşkilatıyla birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Tunç, adalete güveni ve vatandaş memnuniyetini artırmayı temel hedef olarak benimsediklerini söyledi. Türkiye'nin fiziki kalkınma hamlelerinin yanı sıra demokratikleşme ve hukuk devleti ilkesinin tahkimi konusunda da önemli reformlara imza attığını belirten Tunç, anayasa ve yasalarda yapılan değişikliklerle "sessiz devrim" niteliğinde adımlar atıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi" kapsamında 264 hedefin önemli bir bölümünün son bir yılda hayata geçirildiğini dile getiren Tunç, Meclis'e sunulan taslak çalışmaların yasalaştığını, yeni düzenlemeler için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Yargıda dijitalleşme, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması ve insan kaynağının güçlendirilmesi alanlarında önemli ilerlemeler sağlandığını belirten Tunç, 81 ilin 60'tan fazlasını ziyaret ederek hakim ve savcılarla, adliye personeliyle ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Yargı teşkilatında hakim ve savcı sayısının 26 bine ulaştığını aktaran Tunç, avukatların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hakim ve savcıların özlük haklarının güçlendirilmesi konusunda da adımlar atıldığını vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara da değinen Tunç, ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde sürecin kalıcı olması için çalışmalar yürüttüklerini, Meclis'teki komisyona gerekli bilgilerin aktarıldığını belirtti.

Yeni ve sivil bir anayasa hedefini de dile getiren Tunç, Adalet Bakanlığı'nın mevzuat geliştirme kapasitesinin yüksek olduğunu, bu alanda siyasi partilerin çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Görev değişimini "bir nöbet değişimi" olarak nitelendiren Tunç, adalet hizmetlerinin daha ileri taşınacağına inandığını belirtti ve "Bu onurlu görevi Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle bugün değerli kardeşim, birlikte Adalet Bakan Yardımcısı olarak birlikte görev yaptık. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak önemli görevler yaptı. İnanıyoruz ki Adalet Bakanlığı'nda da buradaki çalışmaları daha iyiye taşıyacaktır. Akın Gürlek bakanımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz"

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek de şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveri ile yürüten bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de hukuk ve adalet alanında önemli reformlar hayata geçirilmişti. Yargı reformları, insan hak ve eylem planları, dijital adalet altyapısındaki gelişmeler, adalet sistemimizin güçlendirilmesine çok önemli katkılar sunmuştur. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağız."

Kaynak: ANKA

