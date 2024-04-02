Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı

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Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın seçme ve seçilme hakkının geri alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Doğan, "Bugün iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Halkın ortaya koyduğu bir iradeye saygı duymak durumundasınız. Bu bir lütuf değil. Kimseden herhangi bir şeyi bize bahşetmelerini talep etmiyoruz. Kimseden herhangi bir şekilde bize bir lütufta bulunmalarını da beklemiyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın seçme ve seçilme hakkının geri alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Doğan, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayı Abdullah Zeydan'ın seçme ve seçilme hakkının iadesi kararının hiçe sayıldığı vurgulandı. Doğan, "Abdullah Zeydan şahsında tekrar bir irade gasbıyla karşı karşıya bırakıldık" dedi.

"DEM PARTİ TARAFINDAN HERHANGİ BİR BOŞLUK BIRAKILMADI"

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Kayyım rejimine verilen net cevaba karşı, mesai bitimine dakikalar kala Abdullah Zeydan şahsında tekrar bir irade gaspı ile karşı karşıya bırakıldık. DEM Parti'nin buna dair herhangi bir sorumluluğu yok, bu tür girişimlerde bulunacaklarını tahmin ediyorduk, DEM Parti tarafından herhangi bir boşluk bırakılmadı. Aday belirleme sürecinde ön seçimin yanı sıra işte bununla karşılaşacağımızı da bildiğimiz için titizlikle hareket ettik. Abdullah Zeydan bütün hukuki prosedürleri tamamlayarak YSK'ya başvuruda bulundu, başvurusu kabul edildi. Tüm incelemeleri yapılmış, tüm prosedürler hukuka uygun bulunmuş, seçime saatler kala Adalet Bakanı aracılığıyla yapılmak istenen irade gaspına gereken cevabı halk verecek.

"ALINAN YANLIŞ KARARDAN DERHAL GERİ DÖNÜLSÜN"

Bugün iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Halkın ortaya koyduğu bir iradeye saygı duymak durumundasınız. Bu bir lütuf değil. Kimseden herhangi bir şeyi bize bahşetmelerini talep etmiyoruz. Kimseden herhangi bir şekilde bize bir lütufta bulunmalarını da beklemiyoruz. Hakkımız olanı alnımızın teriyle büyük bedellerle, büyük acılarla, büyük bir gayret, cesaret ve özgüven ile ortaya koyduğumuz hakkı sonuna kadar savunacağımızı ve bu hakkın gasp edilmesine izin vermeyeceğimizi yetkililerin de bu konuda sesimizi duyarak gerekli duyarlılığı göstermeleri gerektiğini ifade etmek isteriz. Ayrıca bu hukukun gereğidir. Demokrasinin gereğidir. İnsan haklarının gereğidir. Dolayısıyla bu lütuf değildir. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülsün. Biliyoruz ki bu sadece DEM Parti ile sınırlı kalmayacak. Bir ülkenin bir bölgesinde ortaya çıkan böyle bir hukuksuzluk karşısında dayanışmazsak demokrasi ve hukuktan bahseden kimsenin inandırıcılığı kalmaz. Çağrım tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, barolara."

"KANUNLARA AYKIRI KARARLARI YERİNE GETİRMEYİN"

DEM Parti Hukuk Komisyonu Eşsözcüsü Öztürk Türkdoğan ise şunları söyledi:

"Zeydan ile ilgili verilmiş 3 yıl 1 ay 3 günlük hapis cezası kararı vardı. Bu hapis cezasının, hapiste yattığı süre için mahsuplaşmasına karar verdi mahkeme. 2019 yılının Aralık ayında bu suçun infazı tamamen bitmişti. 3 yılın sonunda mahkeme memnu haklarının iadesine karar verdi. Taraflar temyiz edilmeyerek bu karar kesinleşti ve seçme seçilme hakkını kullanacak pozisyona geldi. İl Seçim Kurulu bu evraklarda hiçbir sorun görmedi. Kesinleşmiş bir mahkeme kararının kesinleşmediği iddiası üzerine itiraz hakkı kullanıldı. Mahkemenin bu kararına da temyiz hakkımız var, bu kararımız dahi kullandırılmadan Abdullah Zeydan siyasi yasaklı konumuna düşürüldü. Hakim ve savcılara naçizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum, kanunlara aykırı talimatları yerine getirmeyin. Bugün basından öğrendik ki AK Parti İl Örgütü mazbatanın kendilerine verilmesi için başvuruda bulunmuş. İl Seçim Kurulu'nu uyarıyoruz, sakın böyle bir şey yapmayın. Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanımız Abdullah Zeydan, mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu'na başvuracak. Bütün Van halkını davet ediyoruz."