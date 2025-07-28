Adalet Komisyonu Başkanı'na Ziyaret

Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan'a ziyaretler sürüyor.
Aslan, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı makamında kabul etti.
Ziyarette Aslan ile Ak, üniversite ve adliye işbirliğinde yürütülebilecek çalışmalara ilişkin görüşmede bulundu.
Aslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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