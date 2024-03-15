Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Ulus\'tan Seslendi: "Kamu Personeli Yargılansın"

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: BERKİN GÜLSOY

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, kamu personelinin yargılanması için Ankara Ulus Meydanı'nda açıklama yaptı. Platform adına açıklama yapan Zeliha Ağırbaş, "Felaket olan deprem değil, sorumluluklarını yerine getirmeyenlerdir. Tüm sorumlular özellikle sorumlu kamu personeli yani denetimi yapmayan bakanlık çalışanlarından belediye çalışanlarına, düzgün ruhsatlandırma yapmayanlara, arama kurtarmaya gelmeyen AFAD yetkililerine, TSK'ya gerekli emri ve izni vermeyenlere kadar herkes olası kast ile adam öldürmeden yargılansın ve cezalandırılsın. Tekrar tekrar ölmek istemiyoruz! Sevdiklerimiz için ve aynı felaketler tekrar yaşanmasın diye adalet istiyoruz" dedi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Ankara Ulus Meydanı'nda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri davalarında kusurlu bulunan kamu personelinin yargılanması için açıklama yaptı. TKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Ufuk Arıkan, TKP Mamak Belediye Başkan adayı Asuman Alkoyak, TKP Altındağ Belediye Başkan adayı Hasan Rıza Çağdaş ve TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci de depremzedelerin açıklamasına katılarak destek verdi.

Açıklamada, "Katiller taksirle değil olası kastla yargılansın", "Sorumlu kamu görevlileri yargılansın", "Lütfü Savaş yargılansın", "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı dövizler taşındı.

"ADALET NÖBETİ TUTUYORUZ"

Platform adına açıklamayı Malatya Kırçuval Otel'de milli voleybolcu oğlunu kaybeden Zeliha Ağırbaş yaptı. Ağırbaş, şunları söyledi:

""Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Adıyaman Isias Otel'de ve 11 ilde vefat edenlerin yakınları olarak buradayız. Bugün buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan siz değerli yurttaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bir yıldır beklediğimiz adalet sağlanmadığı için Ocak ayından beri adalet nöbeti tutuyoruz. 18 ilde eş zamanlı başladığımız nöbetin ikincisini Şubat ayı içerisinde deprem bölgelerinde gerçekleştirdik. Bugün de burada üçüncü nöbetimizi gerçekleştiriyoruz.

Türkiye'nin büyük bir kısmının deprem riski taşıdığı bilinen bir gerçektir. Bu haliyle depremin öngörülemez olduğundan bahsedilmeyecektir. Jeoloji ve deprem alanında yapılan araştırmalarda elde edilen veriler doğrultusunda idare deprem olacağı bilgisine sahiptir. Bilinmeyen tek şey depremin zamanıdır. Buna rağmen 6 Şubat ve 20 Şubat 2023 tarihlerinde peş peşe meydana gelen depremler büyük bir felakete dönüştü. Depremden önce alınmayan önlemler, yapılmayan denetimler sebebiyle büyük bir yıkım yaşandı. Yaşanan yıkımın ardından basiretsizlik ve özensizlik devam etti ve binaların altında kalan sevdiklerimizi arama ve kurtarma konusunda da yapayalnız kaldık.

"SEVDİKLERİMİZ ÖLÜME TERK EDİLDİ"

Bu süreçte 50 binden fazla canımız yaşamını yitirdi, yüz binlerce vatandaşımız yaralandı ve engelli hale geldi, milyonlarca kişi evsiz kaldı. 1 yıldan uzun süre geçti ama bu yönetememe hali hala devam ediyor. Hala depremde kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin kayıp olduğu bile bilinmiyor. Yargılanmaların çoğu hala soruşturma aşamasında. Soruşturmalar toplumun öfkesini azaltmak amacıyla birkaç müteahhit ve yapı denetim sorumluları üzerinden yürütülüyor.

Elbette yıkılan binaları yapan, sevdiklerimizin ölümüne sebep olan müteahhitler ve yapı denetim sorumluları yargılansın. Ancak mevzuatlarımız açık binaların yapım aşamasında denetiminden, ruhsatlandırmadan sorumlu olan idaredir. Yine afet durumlarında arama-kurtarma çalışmalarını yürütmesi gereken idaredir. ve maalesef ülkemiz idaresi, yaşanan afette hiçbir sorumluluğunu yerine getirmedi. Yeterince denetim yapmadığı, uygun ruhsatlandırmalar yapmadığı için yıkılan binalarda sevdiklerimiz ölüme terk edildi.

"FELEKAT OLAN DEPREM DEĞİL..."

Tüm süreçten sorumlu olan idare ve idareye bağlı çalışan kamu personelleri iken tek bir kamu personeli bile yargılanmıyor. Soruşturma aşamasındaki dosyalar için hala İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni çıkmasını bekleniyoruz. Bu sırada yapılan haberlerde 'asrın felaketi' vurguları yapılarak depremde yaşanan kayıplar kadermiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bizler biliyoruz ki sevdiklerimizi, bunca insanı öldüren deprem değildi. Öyle olsaydı aynı deprem Kırgızistan ve Japonya'da da öldürürdü.

Felaket olan deprem değil, sorumluluklarını yerine getirmeyenlerdir. Tüm sorumlular özellikle kamu personelleri yani, denetimi yapmayan bakanlık çalışanlarından belediye çalışanlarına, düzgün ruhsatlandırma yapmayanlara, arama kurtarmaya gelmeyen AFAD yetkililerine, TSK'ya gerekli emri ve izni vermeyenlere kadar herkes olası kast ile adam öldürmeden yargılansın ve cezalandırılsın. Tekrar tekrar ölmek istemiyoruz! Sevdiklerimiz için ve aynı felaketler tekrar yaşanmasın diye adalet istiyoruz."

"KATİLLER BU HALKA HESAP VERECEK"

TİP Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci de şöyle konuştu:

"Hayatını kaybeden on binlerce canın yakınlarının acısını paylaşıyor ve onların hak arayışında bu kararlı tutumlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Yerel yönetimlere talip olmuş onlarca isimden biri olarak onların huzurunda söz veriyorum imar değişiklikleri için oynatılacak her kalemde rantı değil, kent halkını, canları düşüneceğiz. Kent suçlularını, deprem suçlularını yeniden belediye başkan adayı diye halkın önüne getirenlere karşı da şunu söylemek istiyoruz; gerçekten gün gelecek devran dönecek ve katiller bu halka hesap verecek."