Adana Aladağ'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Güncel

Adana'nın Aladağ ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Kemal Özdemir, LGS'de başarılı olan Hira Nur Kurt, İrem Ayşe Ateş ve Mustafa Akıllı ile ailelerini makamında ağırladı.

Özdemir, gençlerle gurur duyduklarını belirterek, "Aladağ'ımızın gururlarını ağırlamaktan büyük onur duydum. Hayatları boyunca başarıları daim, yolları açık olsun." dedi

Özdemir, daha sonra öğrencilere hediye vererek, onlarla fotoğraf çektirdi.