Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer’den 29 Ekim mesajı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer’den 29 Ekim mesajı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer’den 29 Ekim mesajı
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Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "103 yıl önce, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kendini yönetmesinin temeli olarak, halkımızın geleceğini aydınlattı. Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve geliştirmek, bilimin ışığında ilerlemek ve temel değerlerden sapmadan yol almak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "103 yıl önce, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kendini yönetmesinin temeli olarak, halkımızın geleceğini aydınlattı. Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve geliştirmek, bilimin ışığında ilerlemek ve temel değerlerden sapmadan yol almak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer, Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Geçer mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1. Dünya Savaşı'nın ardından işgalin ve umutsuzluğun bütün vatanda hüküm sürdüğü bir dönemde harekete geçti ve tarihe altın harflerle yazılan işler başardı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, önce Milli Mücadele'yi örgütledi, sonrasında işgalci emperyalistlerin ve taşeronlarının ordularını yenip, Anadolu'yu düşman işgalinden kurtardı, Misakı Milli sınırlarını çizdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Yıldırım Orduları Komutanlığı'nı devraldığı Adana'dan İstanbul'a dönüşünde, Çanakkale'de ağır yenilgiye uğratılarak püskürtülen düşman donanmalarını Boğaz'da görünce, 'Geldikleri gibi giderler' diyerek, işgalin başladığı ilk günden itibaren, vatanı kurtarmaya yönelik inanç ve kararlılığı taşıdığını göstermiştir.

Bütün dünyayı şaşırtan Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Ordusu, Anadolu'da Yunan askerlerini mağlup ederek büyük zafer kazandıktan sonra İstanbul'a yürümeye başladı ve Türk Ordusu ile yeni bir savaşı göze alamayan emperyalistleri, vatan topraklarını terk etmek zorunda bıraktı.

İstanbul ve Anadolu'yu düşman askerlerinden temizleyen Mustafa Kemal Atatürk, bir imparatorluğun küllerinden genç bir Cumhuriyet yeşertti.

103 yıl önce, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kendini yönetmesinin temeli olarak, halkımızın geleceğini aydınlattı.

Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir' sözüyle de Cumhuriyet'in üzerine titrediğini ve sonsuza kadar korunması gerektiğini milletine anlatmıştır.

Cumhuriyet sayesinde halkımız yönetimde söz sahibi olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının temeli atılmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' diyerek Cumhuriyeti milletine emanet etmiştir.

Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve geliştirmek, bilimin ışığında ilerlemek ve temel değerlerden sapmadan yol almak hepimizin sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi; rahmet, minnet ve saygı ile anıyor, hemşehrilerimizin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA
Adana Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet Bayramı29 EkimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer’den 29 Ekim mesajı - Son Dakika
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