Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

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(ADANA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Parkı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "102 yıl önce bize böyle büyük bir zafer kazandıran ve vatanımızı bağımsızlığa kavuşturan Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunduk" dedi.

Başkan Karalar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve kent protokolü, resmi törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Başkan Karalar'ın da katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Başkan Karalar, "102 yıl önce bize böyle büyük bir zafer kazandıran ve vatanımızı bağımsızlığa kavuşturan Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunduk" diye konuştu.

Karalar, çelenk koyma töreninin ardından Adana Valiliği Taşköprü Binası'ndaki kutlama programına katıldı.