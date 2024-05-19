Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 19 Mayıs törenlerine katıldı

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katıldı. Karalar, "19 Mayıs'ın önemini yeni nesle daha derinden aktarmalıyız" dedi.

Başkan Karalar, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında önce Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törenlere, ardından da CHP İl Başkanlığı'nın Atatürk Parkı'nda düzenlediği törene katıldı.

GENÇLERİ VE ÖĞRETMENLERİ AĞIRLADI

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Kano Sporcusu Emir Talha Keçeli, Gençlik Lideri Ceyda Nur Yener, Milli Eğitim Köprülü Anadolu Lisesi Öğrencisi Nevzat Efe Atila, Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Tosun ve Protokol Şube Müdürü Kadriye Ak, Başkan Karalar'ı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Ziyaretin kendileri için çok anlamlı ve onur verici olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Karalar'ı ziyaret eden öğrenci ve yönetim kadrosunu tanıttı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karalar ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yeni nesle daha derinden anlatılması gerektiğini, böylece gençlerin 19 Mayıs'ın anlamını daha iyi kavrayıp, Cumhuriyetin ve bağımsızlığın önemini çok daha iyi anlayacaklarını söyledi.

Karalar, ziyarette gençlere çeşitli hediyeler de sundu.