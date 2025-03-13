Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Destek - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Destek

Adana Büyükşehir Belediyesi, 432 amatör spor kulübüne 14 milyon 500 bin liralık nakdi destek sağladı. Törende, sporun bağımlılıkla mücadeledeki rolü ve spor turizminin gelişimi vurgulandı.

13.03.2025 12:40
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, 432 amatör spor kulübüne yapılan 14 milyon 500 bin liralık nakdi destek dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenledi. Törende, bağımlılıkla mücadele merkezi inşa edeceklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, " Biz bir geleneği başlattığımızda onun devamını artırarak getiririz. Bugünkü desteğimiz de bunun bir parçası" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, amatör spora ve altyapı faaliyetlerine desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda 432 amatör spor kulübüne yapılan 14 milyon 500 bin liralık nakdi destek dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören gerçekleştirildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Temsilcileri, TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kamber, Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Sümer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Adana Şubesi yöneticileri ile Adana'da faaliyet gösteren çok sayıda spor branşının il temsilcileri, engelli spor kulüplerinin yönetici ve sporcuları, antrenör ve çeşitli branşlardan sporcular katıldı.

"150 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımı yapıyoruz"

Sporun kötü alışkanlıkların panzehri olduğunu ifade eden Başkan Karalar, "Biz Seyhan'da göreve başladığımız andan itibaren spora çok önem verdik. Seyhan'ı çok ciddi spor ilçesi yaptık. Önemli takımlara, önemli sporcular yetiştirip verdik, önemli şampiyonlar çıkardık. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de sporu seven, işini severek yapan bürokrat ve çalışanlarımızla tempoyu artırarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Böyle olunca arkasından güzellikler geliyor. Biz bir geleneği başlattığımızda onun devamını artırarak getiririz. Bugünkü desteğimiz de bunun bir parçası. 150 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımı yapıyoruz. Amatör spor takımlarımızın kullandığı sahaların düzenli olarak bakımını, onarımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Spor Turizmi gelişiyor"

Yeşilay ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokole de değinen Karalar, bağımlılıkla mücadele merkezi inşa edeceklerini ve burada gençlerin spor yaparak, enerjilerini atma olanağı bulacağını söyledi. Karalar, Adana'daki uluslararası spor etkinliklerine dünyanın ve ülkenin birçok noktasından sporcunun katıldığını, spor turizminin giderek geliştiğini bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin spor organizasyonlarının her yıl daha coşkulu, renkli ve yoğun katılımla gerçekleştiğini kaydeden Başkan Karalar, yapılan organizasyonlar kadar, Adanalının misafirperverliğinin de etkisi olduğunu vurguladı.

"Biz her şeye rağmen halkımıza hizmetimizi, desteğimizi sürdürüyoruz"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden iki ayda 961 milyon lira para kesildiğini belirten Başkan Karalar, "Biz her şeye rağmen halkımıza hizmetimizi, desteğimizi sürdürüyoruz. Bu bizim iyi yönetim biçimimizden kaynaklanıyor. Nasıl ilk göreve geldiğimizde gelirimizin 4 katı borç devralıp, sorunları çözdüysek, bunu da çözüyoruz. Yaptığınız işi severseniz, içten, kalpten yaparsanız sonunda başarı gelir. Biz hem hizmet ettiğimiz insanları hem de memleketimizi çok seviyoruz" diye konuştu.

"Bizi bölmeye, birbirimize düşürmeye güçleri yetmeyecek"

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik Cumhuriyet sayesinde ülkenin etrafı savaşlarla, acılarla, kanla çevriliyken, barış içinde yaşandığını bildiren Karalar, "Bizi bölmeye, birbirimize düşürmeye güçleri yetmeyecek. Önce Allah'a, sonra milletime bu konuda güveniyorum. Adanamızı, ailelerinizi ve bizleri başarılı olarak, şampiyonluklar getirerek, madalyalar kazanarak gururlandırın. Avrupa'da, dünyada şampiyonluklar kazanarak şanlı bayrağımızı göndere çektirin" dedi.

Kaynak: ANKA

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