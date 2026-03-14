Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Kozan'da İftar Programı

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan ilçesi Şehit Mustafa Fehmi Kubilay Meydanı'nda kurduğu iftar sofrasında binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan ilçesinde iftar programı gerçekleştirdi. Şehit Mustafa Fehmi Kubilay Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında binlerce Kozanlı aynı sofrada bir araya geldi.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Kozanlılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Ramazan ayının bereketini, dayanışmasını ve kardeşliğini aynı sofrada paylaşarak gönüllerimizi birleştirdik. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini yaşadığımız bu anlamlı akşamda, aynı sofranın etrafında buluşmanın huzurunu hep birlikte hissettik" diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından Kozanlılar Ramazan Şenliği ile de buluşturuldu.