Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürüne silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürüne silahlı saldırı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın belediye çalışanı olduğu iddia ediliyor.

12.02.2024 13:52  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürüne silahlı saldırı

Saldırıya uğrayan Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük ağır yaralandı

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, Belediye binasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail G. isimli belediye çalışanı olduğu öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürüne silahlı saldırı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Adana, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürüne silahlı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:14:18. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürüne silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement