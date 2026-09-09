Adana Büyükşehir Belediyesi sahte burs ilanına karşı uyardı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, bir internet sitesinde yayımlanan "Adana Büyükşehir Belediyesi Burs Başvurusu ve Başvuru Formu" başlıklı duyurunun asılsız olduğunu açıkladı. Belediye, sahte başvuru üzerinden kişisel bilgilerin talep edildiğine dikkati çekerek vatandaşları uyardı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için burs başvurusu yapıldığı yönündeki internet duyurusunun gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Belediye, sahte başvuru üzerinden kişisel bilgilerin paylaşılmaması çağrısında bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir internet sitesinde (devlethane.com) 'Adana Büyükşehir Belediyesi Burs Başvurusu ve Başvuru Formu' başlığıyla yayınlanan asılsız duyuru haberde; burs başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin, bu başvuruyu Adana Büyükşehir Belediyesi'ne nasıl gerçekleştireceklerine yönelik gerçek olmayan bilgiler aktarılmakta ve çeşitli telefon numaralarına ve internet adreslerine yönlendirmeler yapılmaktadır.

Belediyelerin öğrencilere burs vermesi kanunen mümkün değildir ve Adana Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir girişimde bulunulması kesinlikle söz konusu olamaz. Vatandaşı aldatmaya, dolandırmaya yönelik olması kuvvetle muhtemel bu habere itibar edilmemesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bahsedildiği gibi bir uygulamanın içinde olmadığının bilinmesi önemle rica olunur.

Özellikle sözde burs başvurusu için istenilen evrak ve belgelerde TC Kimlik No ve benzeri kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması önem arz etmektedir. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, 'Burs Başvurusu' şeklinde bir duyurumuz yoktur."