Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Kız Basketbol Takımı'ndan 5 oyuncu milli takım kampına davet edildi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Kız Basketbol Takımı'ndan 5 oyuncu milli takım kampına davet edildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Kız Basketbol Takımı'nın 5 oyuncusu milli takım kampına davet edildi. Ayrıca takımın antrenörü Murat Kaya da milli takımın idari ve teknik kadrosuna dahil edildi.

23.06.2024 10:40
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(ADANA)- Türkiye Şampiyonu olan Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK) U16 (16 yaş altı) Kız Basketbol Takımı'nın 5 oyuncusuna milli takım kampından davet geldi. Ayrıca takımın antrenörü Murat Kaya da yardımcı antrenör olarak milli takımın idari ve teknik kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'ndan gelen ve Federasyon Genel Sekreteri Serhan Antalyalı imzalı davet yazısında, Milli Takım İdari Kadrosu'na Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Murat Kaya dahil edilirken, sporcu kadrosuna Büyükşehir Belidiyesi Spor Kulübü U16 Yıldız Kız Basketbol Takımı'ndan Şevval Yalınkaya, Eylül Akdağ, Nisanur Tutar, Belinay Aybaba, Simge Erol dahil edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'müzün elde ettiği başarı doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. U16 Kız Basketbol Takımımız Türkiye şampiyonu olmuştu. U18 ve U16 Kız Basketbol Milli Takımlarına davet edilen sporcularımızla da gurur duyuyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, kent ve ülke sporuna katkı sağlayacak seviyede sporcular yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Kız Basketbol Takımı'ndan 5 oyuncu milli takım kampına davet edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Kız Basketbol Takımı'ndan 5 oyuncu milli takım kampına davet edildi - Son Dakika
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