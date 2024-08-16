Adana Büyükşehir Belediyesi Trafik Akışını Rahatlatmak İçin Akıllı Kavşaklar Yapacak

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında, trafik akışını rahatlatmak amacıyla gerçekleştirdiği hizmetlere yenilerini ekliyor. Golcuoğlu Kavşağı'nda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zeydan Karalar, "Yapacağımız akıllı kavşak ile hem trafik sıkışıklığını engelleyecek hem de yaya güvenliğini sağlayacağız" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Saydam Caddesi'nde akıllı kavşak çalışmaları devam ediyor. Çalışmayla, Güney Kuşak Bulvarı'ndan Saydam Caddesi'ne girişlerin serbest şekilde yapılması, kesişim noktasındaki trafik karışıklığının da giderilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın devamında Seyhan'da 5, Yüreğir'de 5, Çukurova'da 10 nokta olmak üzere tüm Adana'ya akıllı trafik dokunuşları yapılması planlanıyor.

Öte yandan, Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce Golcuoğlu Kavşağı'nda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Karalar, "Yapacağımız akıllı kavşak ile hem trafik sıkışıklığını engelleyecek hem de yaya güvenliğini sağlayacağız" diye konuştu.