Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Tufanbeylili Üreticiye Çilek ve Nohut Tohumu Desteği

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi desteklemeye yönelik kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında Tufanbeyli ilçesinde 70 bin çilek fidesi ve 20 ton nohut tohumu dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, "Belediyeler ne kadar güçlü olursa halka hizmeti o kadar çok olur" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ve Aladağ ilçelerinin ardından Tufanbeyli'de de üreticiye çilek fidesi ve nohut tohumu dağıttı. 70 bin çilek fidesi ve 20 ton nohut tohumu dağıtılan etkinliğe; Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Zeydan Karalar'ın göreve geldiği günden bu yana sadece Pozantı'da 4 milyon çilek fidesi dağıtıldığını hatırlatan Güngör Geçer, Adana'nın; tarımın, sanayinin şehri olma özelliklerinin yanında festivaller şehri haline geldiğini söyledi. Tufanbeyli'ye 20 ton nohut tohumu gönderildiğini, ek ihtiyaç bildirildiği için 8 ton daha gönderileceğini ifade eden Geçer, halkın üretmesi, kazanması ve mutlu olması için üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı. Güngör Geçer, Başkan Ahmet Aktürk'ün seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirdiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. İlçede ekmek fabrikasının temelini de attıklarını ifade eden Geçer, 1 saatte bin ekmek üretecek bir tesis olacağını aktardı.

Üretim vurgusu

Üreticinin, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'ndan her zaman destek, yardım alabileceğini anlatan Güngör Geçer, Başkan Aktürk'ün söz verdiği paketleme tesisinin yapımı için de destek olacaklarını söyledi. Adana genelinde üreticiye birçok noktada ve alanda destek olduklarını bildiren Geçer, kentin eskiden olduğu gibi aşın işin olduğu bir şehir haline gelmesi ve ülke sıralamasında yeniden 4. sıraya yükselmesi için mücadele verdiklerini kaydetti. Halk Ekmek Fabrikası temel atma töreninde de ilçe halkına seslenen Güngör Geçer, Başkan Ahmet Aktürk'ün Tufanbeyli halkına söz verdiği tesisin temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Geçer, sağlıklı ve güvenilir şekilde vatandaşın ekmeğe ulaşacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. İlçedeki eksiklerin tamamlanacağını açıklayan Geçer, tarım üretiminin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

"Belediyeler ne kadar güçlü olursa halka hizmeti o kadar çok olur"

Yapılan çalışmalarla esnafı, çiftçiyi, sanayiciyi ve Adana'yı kalkındırmayı hedeflediklerini vurgulayan Güngör Geçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adana kalkınırsa, refah düzeyi gelişir, yaşam standartları yükselir ve daha yaşanabilir bir kent haline gelir. Zeydan Başkan'ın başlatmış olduğu bu çalışma düzeniyle görevi sürdürmeye çalışıyoruz. Belediyelerimizin kapısı bütün vatandaşlarımıza sonuna kadar, her an açıktır. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak 35 bin haneye girmişiz. 35 bin haneye kıyafet, ayakkabı, mont, giysi, yiyecek desteğinde bulunmuşuz. Belediyeler ne kadar güçlü olursa halka hizmeti o kadar çok olur. Bu tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."